Winactie: Maak kans op Het Quiz Puzzelboek met Cijfers

Dit Quiz Puzzelboek met Cijfers draait om, jawel cijfers. Wie goed om zich heen kijkt ziet ze overal; in telefoonnummers, afstanden, jaartallen, barcodes etc. Maar ook in namen, zoals Tienhoven. In elke vraag of elk antwoord zit altijd een cijfer, of het nu gaat om de oplossing van een som of de naam van een popsong. Met bijdrage van Diederik Jekel.