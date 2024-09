Win tickets voor de theatervoorstelling Giselle

De Toneelmakerij en DOX presenteren Giselle, een van de beroemdste balletten ter wereld, in een actuele bewerking vol songs, beats en hiphop met de energie van de straat. Djinti Sullivan en Leendert de Ridder spelen hoofdrollen in deze moddervette viering van de chosen family voor iedereen van 8 tot 80 jaar. Tournee van 18 oktober t/m 5 januari in onder meer Alkmaar, Amersfoort, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag, Eindhoven, Groningen, Haarlem, Kerkrade, Leeuwarden, Leiden, Rotterdam en Zaandam.