Win kaarten voor de theatervoorstelling Bloedzus

Van 17 oktober t/m 21 december toert Bloedzus door het land. Wendell Jaspers en Lotte Dunselman spelen een eeneiige tweeling in deze scherpe en humoristische voorstelling van MATZER Theaterproducties. Als twee mensen genetisch zo verwant zijn, hoe kan het dan dat ze uitgroeien tot twee tegenovergestelde individuen die elkaars bloed wel kunnen drinken? Bloedzus is een zoektocht naar het ontstaan van verwijdering in hechte relaties.