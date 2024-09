Win kaarten voor de muziektheatervoorstelling Stepping Stones

Van 27 september t/m 8 december toert Stepping Stones door het hele land. Na de succesvolle voorstellingen Woiski vs. Woiski en De Gliphoeve is dit het derde deel van een drieluik over de komst van Surinamers naar Nederland. Manoushka Zeegelaar Breeveld, Gery Mendes, Romy Vreden en Fjodor Jozefzoon vertolken hoofdrollen in de dynamische muziektheatervoorstelling van Orkater en Bijlmer Parktheater, waarin live muziek met jazz, funk, reggae en kaseko het kloppende hart vormt.