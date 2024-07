Win kaarten voor de film 'Sometimes I think about dying'

Fran werkt op een kantoor in druilerig Oregon. Ze is single, gesloten, pijnlijk verlegen en leidt een monotoon leven. Het enige opmerkelijke zijn de morbide dagdromen waaraan ze zich overgeeft. Maar alles verandert wanneer Robert, een nieuwe, vriendelijke en grappige collega interesse in haar toont. Misschien moet ze hem een kans geven? Daisy Ridley (Rey in Star Wars VII, VIII & IX) schittert in de hoofdrol in Sometimes I think about dying, een subtiele, poëtische liefdesfilm van Rachel Lambert.