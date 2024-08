Win kaarten voor de film Le Tableau Volé

In de Franse dramedy Le tableau volé van regisseur Pascal Bonitzer met Franse topacteurs waaronder Léa Drucker en Alex Lutz zijn er meerdere kapers op de kust voor een zeer berucht schilderij. Het beroemde werk is in de Tweede Wereldoorlog door de nazi's in beslag genomen en komt plotseling in het bezit van een nietsvermoedende jongeman en zijn moeder. Le tableau volé is vanaf 15 augustus 2024 te zien in de bioscoop.