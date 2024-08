Win kaarten voor de documentaire ‘A New Kind of Wilderness’

Maak kans op 5x2 kaartjes voor de documentaire ‘A New Kind of Wilderness’

Op een afgelegen boerderij in de Noorse bossen leven de Paynes vrij en zelfvoorzienend. Maria en Nik geven hun vier kinderen thuisonderwijs en streven ernaar in harmonie met de natuur te leven. Een tragische gebeurtenis maakt echter een abrupt einde aan hun idyllische wereld en forceert het gezin op een nieuw pad naar de moderne maatschappij. Documentaire A New Kind of Wilderness van Silje Evensmo Jacobsen is een intiem, warm portret over liefde, het leven en opgroeien.