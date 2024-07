Win de roman ‘Een maand in Managuay’ van VARAgids-redacteur Roger Abrahams

Onze eigen Roger Abrahams, redacteur bij de VARAgids, heeft zijn eerste roman geschreven. De tropische thriller Een maand in Managuay verscheen eerder dit jaar bij uitgeverij Prometheus. Centraal staat Stef Beckers, een student uit Utrecht. Na een college Spaans doet zijn hoogleraar hem een aanbod: wil hij misschien een maand in Managuay studeren? Managuay is de laatste militaire dictatuur van Zuid-Amerika en een land waar alle clichés uit die regio tot leven komen. Zodra Stef er voet aan land zet, belandt hij in een wervelwind van besnorde militairen, maoïstische rebellen, gevluchte nazi’s, een cynische correspondent en een lokale schone. Wie kan hij vertrouwen? Een maand in Managuay is een even humoristisch als spannend avontuur over ambitie, vriendschap, liefde en de Fuego Infierno Volcánico, de heetste chilipeper ter wereld.