Steeltown Murders: Britse misdaadserie start in april bij de NPO

Het waargebeurde misdaaddrama Steeltown Murders komt naar de NPO: vanaf zaterdag 5 april zie je wekelijks een dubbele aflevering van de vierdelige reeks op NPO 2 en NPO Start. Verder is de volledige reeks vanaf donderdag 3 april te streamen bij NPO Plus. Steeltown Murders speelt zich af in Wales en draait om de langdurige nasleep van meerdere moorden in de jaren zeventig: een aantal tienervrouwen werden toen na het stappen om het leven gebracht. De dader kreeg als bijnaam de Saturday Night Strangler en wordt nu gezien als de eerste (gedocumenteerde) seriemoordenaar uit geschiedenis van Wales. In 2002 wordt de onopgeloste zaak heropend en wagen DCI Paul Bethell (Philip Glenister) en DC Phil ‘Bach’ Rees (Steffan Rhodri) een nieuwe poging om de dader te achterhalen. In flashbacks zien we de rechercheurs ook in de jaren zeventig als jonge mannen aan de zaak werken.