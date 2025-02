Schmeichel S01: tweeluik reist langs triomfen en diepe dalen SkyShowtime , Serie , Recensie , Documentaire • Gisteren • leestijd 2 minuten • bewaren

© SkyShowtime

Portret van beroemde doelman onderstreept hoezeer hij zijn stempel drukte op het moderne profvoetbal.

Peter Schmeichel, de naam van de keeper klinkt als een icoon uit een ver verleden. Maar documentairemaker Owen Davies toont in de eerste aflevering van Schmeichel hoe relevant deze atleet vandaag de dag is: de Deen drukte in de jaren negentig zijn stempel op de Premier League. Hij wordt nog steeds gezien als het voorbeeld van de totaalkeeper, die meetraint met zijn teamgenoten en in het veld als een dirigent de verdediging aanstuurt. Davies leidt de kijker in dit tweeluik langs de triomfen en diepe dalen van de keeper.

Een van de hoogtepunten - naast de vele trofeeën - is het commentaar dat Sir Alex Ferguson levert op zijn toenmalige pupil, die hij als trainer van Manchester United in 1991 aantrekt. De stoïcijnse bespiegelingen van de Schot, die 21 jaar in dienst was bij die club, zijn bijzonder smeuïg en ontroerend. Hij omschrijft Schmeichel als ‘een beest’ en cultiveert een bestendige relatie met de sportman. Tegelijkertijd laat Davies ook zien dat het in de kleedkamer weleens goed misging tussen de twee.

© Seth Nicolas / SkyShowtime

Er stond flinke druk op de ketel. Daar gingen Schmeichel en Ferguson doorgaans overigens prima mee om. Hoewel ook het temperament van de keeper, dankzij smakelijke getuigenissen van onder meer rechtsback Gary Neville en schaduwspits Eric Cantona, voorbijkomt. Schmeichel had vaak moeite om zijn gevoelens van ongenoegen voor zich te houden. Tussendoor gaat Davies ook in op het privéleven van de hoofdpersoon en de relatie met zijn Poolse vader. Niet alles is koek en ei, blijkt al snel.

Maar wat aan de reeks het meest beklijft is dat een keeper, als hij tot de top behoort, net zo’n status kan bereiken als een spits. Schmeichel benadrukt dat met verve.