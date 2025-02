Overzicht: nieuwe films en series op Netflix met Toxic Town

Full Swing S03 (dinsdag 25/02 Netflix) Documentaireserie waarvoor een uiteenlopende groep professionele golfers een seizoen lang gevolgd werd met de camera, zowel op als naast de golfbaan. De tv-reeks is afkomstig van de producenten van Formula 1: Drive to Survive.

Miss Italia Mustn’t Die (woensdag 26/02 Netflix) Documentaire over de verkiezing tot Miss Italië. De organisatie probeert de jaarlijkse schoonheidswedstrijd in stand te houden, ondanks de steeds verder veranderende schoonheidsnormen en een aantal schandalen uit het verleden.

Love Never Lies: Poland (woensdag 26/02 Netflix) Poolse televisiebewerking van de realityserie uit Spanje waarin zes koppels hun vertrouwen in elkaar op de proef stellen door middel van een leugendetectortest. Bedriegen kost geld, maar de waarheid wordt beloond.

Toxic Town (donderdag 27/02 Netflix) Waargebeurde dramaserie over één van de grootste milieuschandalen uit de Britse geschiedenis. Een groep jonge moeders vermoedt dat er bij hen in de buurt giftig afval wordt gedumpt en confronteert de lokale overheid. Bekijk de trailer .

Dalah: Death and the Flowers (donderdag 27/02 Netflix) Misdaadserie uit Thailand, over een bloemiste die de dood van een klant, die net op het punt stond te trouwen, onderzoekt. Ze beschermt haar eigen geheimen, terwijl ze die van de high society probeert bloot te leggen.

Running Point (donderdag 27/02 Netflix) Komische serie van Mindy Kaling (Never Have I Ever), waarin Isla (Kate Hudson) plots de leiding krijgt over één van de meest winstgevende basketbalteams in de NBA, nadat haar broer aan de kant wordt geschoven. Bekijk de trailer.