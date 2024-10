Malou Gorter: ‘Ik kan geen teksten meer onthouden door de overgang!’ Vandaag • leestijd 2 minuten • 639 keer bekeken • bewaren

Malou Gorter speelt nu zes jaar Merel in Oogappels. Een rol die- naast de verschillen- steeds meer gemeen heeft met haar eigen persoon.

Toen Malou Gorter in 2018 met de serie begon, had ze niet kunnen bevroeden dat het personage haar zo dierbaar zou worden. En niet alleen bij haarzelf trouwens, ook de kijkers van Oogappels hebben de weerbare, nukkige, soms ronduit onaardige vrouw in hun hart gesloten. Het personage heeft van Gorter, die al meer dan dertig jaar als actrice werkzaam is in het theater, de film en tv-wereld, een BN’er gemaakt, naar wie mensen hun hoofd omdraaien als ze op straat loopt. Na zes seizoenen weet ze ook dat Merel haar altijd bij zal blijven. ‘Als je terugkijkt op je leven dan verdwijnt er weleens iemand uit beeld, een vriendschap verwaterd. Dat heb je ook met rollen. Soms sta je een paar maanden op het toneel of vertolk je iemand in een film en als het dan voorbij is, is het personage ook weg. Met Merel voelt het anders. Zij is een mens in mijn leven geworden, iemand waarvoor ik genegenheid voel, ondanks of misschien wel dankzij al die vreemde nukken van haar.’

Vier jaar geleden, voor de start van het tweede seizoen van Oogappels, spraken we elkaar ook. Ik omschreef je toen als ‘Merel – the woman you love to hate – Larooi. Ja, toen heette ze nog Larooi van haar achternaam en was ze nog getrouwd. En misschien was het nog wat makkelijker om moeite met haar te hebben. Nu zie je toch steeds meer haar kwetsbaarheid. Al hoor ik nog steeds wel van mensen dat ze niets met haar kunnen. Van mannen vooral.

Kun je vertellen waar Merel is dit seizoen, in haar leven? Merel wordt weer geconfronteerd met het een en ander, met haar twee dochters, haar werk, haar relaties, haar exen. Ze wordt misschien een beetje wijzer. Al voelde ik een lichte teleurstelling toen ik het script las. Niet om de teksten, die zijn fantastisch als altijd, maar omdat ze toch weer de fouten 10 maakt die ze altijd al maakte. Dat ze toch weer in oude patronen schiet, vooral als er stress is.