Maak kans op tickets voor Scherpdenkers in het Concertgebouw

Scherpdenkers: verhalen en muziek die tot nadenken stemmen. Op vrijdagavond met klimaatwetenschapper Joyeeta Gupta, violist Lonneke van Straalen en ensemble The DutchBrewhouse. Hoe klinken de jaargetijden in de 21ste eeuw? Hoe kunnen we denken in mogelijkheden en niet verzanden in doemscenario’s?

Vrijdag 4 oktober in Het Concertgebouw.