Maak kans op tickets voor Soundtrack to a coup d'État'

De meeslepende docu Soundtrack to a Coup d’État vertelt met rijk archiefmateriaal hoe jazz en geopolitiek samenkomen in een zwart hoofdstuk van de Koude Oorlog. In 1960 treden zestien nieuwe, onafhankelijke Afrikaanse landen toe tot de Verenigde Naties. Daardoor dreigt de macht te verschuiven van de VS en de westerse koloniale machten naar het mondiale zuiden. In deze explosieve situatie stuurt de regering van de Verenigde Staten muzikanten zoals Louis Armstrong, Dizzy Gillespie en Nina Simone als jazzambassadeurs naar Afrika, als afleiding voor door de CIA gesteunde staatsgrepen.