Maak kans op tickets voor documentaire Made in England

In Made in England: The films of Powell and Pressburger viert Martin Scorsese de nalatenschap van het filmduo Powell en Pressburger. Met clips en archiefbeelden onderzoekt Scorsese de genialiteit van het duo en hun impact op de filmgeschiedenis. Emeric Pressburger ontvluchtte nazi-Duitsland en leerde in Londen Michael Powell kennen. Het was de start van een samenwerking die tot klassiekers leidde als The life and death of Colonel Blimp (1943), Black Narcissus (1947) en The red shoes (1948).