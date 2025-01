Maak kans op tickets voor de voorstelling The City She Loves Me

VARAgids geeft tickets weg voor de voorstelling 'The City She Loves Me'.

Wat als je je overbodig voelt in de stad waarvan je houdt? In The City She Loves Me staan jongeren voor een radicale keuze: blijf je vechten voor je plek of is het beter om voorgoed te vertrekken? De voorstelling van gezelschap WAT WE DOEN – een combinatie van theater en film – toert vanaf 14 februari door het land.