Maak kans op tickets voor de premiére van De Toeslagenaffaire

Maak kans op tickets voor de première van De Toeslagenaffaire op zondag 22 september om 19.30 uur in Stadsschouwburg Utrecht. Het leven van Kysia, Rayan en hun jonge kinderen lijkt onbezorgd tot er een brief van de Dienst Toeslagen op hun mat valt. Plotseling zijn zij verdacht. Tegen politieke weerstand in proberen een gedreven advocaat, een opgejaagde klokkenluider en twee journalisten samen met de ouders een gigantisch toeslagenschandaal aan het licht te brengen. In de VARAgids van volgende week meer informatie over De Toeslagenaffaire.