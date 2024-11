Maak kans op tickets voor de film 'Wicked'

In Wicked maken we kennis met het nog onbekende verhaal van de Witches of Oz. Cynthia Erivo is te zien als als Elphaba, een jonge vrouw die zich onzeker voelt vanwege haar ongebruikelijke groene huid en die haar ware kracht nog moet ontdekken. Ariana Grande speelt Glinda, een populaire, geprivilegieerde en ambitieuze jonge vrouw die er nog achter moet komen wie ze zelf echt is. De twee leren elkaar kennen als studenten aan de Shiz Universiteit in het magische Land van Oz en sluiten een onwaarschijnlijke maar innige vriendschap. Na een ontmoeting met de Wizard of Oz wordt hun vriendschap op de proef gesteld en zullen ze heel verschillende paden bewandelen.