Maak kans op tickets voor de film 'Nesjomme'

Cinema Delicatessen brengt Nesjomme op 2 januari uit in de bioscopen. De film van Sandra Beerends brengt vooroorlogs Joods Amsterdam tot leven. Met archiefmateriaal volgen we het fictieve verhaal van Rusha (stem: Rifka Lodeizen), haar familie en vrienden. De film, op het snijvlak van fictie en geschiedenis, is geïnspireerd op de getuigenissen van Joodse Amsterdammers over hun leven vóór de Tweede Wereldoorlog. Nesjomme gaat niet alleen over het leven van degenen die er niet meer zijn, maar vertelt ook over wat ze hebben achtergelaten: de Joodse ziel van Amsterdam, de nesjomme.