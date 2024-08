Maak kans op tickets voor bioscoopfilm ‘Widow Clicquot’

Widow Clicquot is een kostuumdrama over de ontstaansgeschiedenis van de fameuze champagnedynastie. In het op waarheid gebaseerde Widow Clicquot verzet een kersverse weduwe zich eind 18de eeuw tegen het keurslijf van de tijdsgeest en schrijft ze als zakenvrouw wereldgeschiedenis. De film met sterk acteerwerk van Haley Bennett, Tom Sturridge en Natasha O’Keeffe is vanaf 22 augustus te zien in de Nederlandse bioscopen.