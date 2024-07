Maak kans op kaarten voor de film Un Amor

Om te ontsnappen aan het hectische leven in de stad verhuist dertiger Natalia naar een dorpje op het Spaanse platteland. Een agressieve huisbaas en het wantrouwen van de lokale bevolking drijven haar in de armen van haar oudere buurman Andreas. Hun aanvankelijk ongemakkelijke seksuele relatie slaat voor Natalia al snel om in een allesverslindende passie die haar hele leven op zijn kop zet. Un Amor is een meeslepend psychologische drama naar de bestseller van Sara Mesa.