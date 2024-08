Maak kans op kaarten voor de film De Wilde Noordzee

Filmmaker Peter van Rodijnen neemt je in De wilde Noordzee op een reis naar de wonderlijke wereld onder de zeespiegel en toont de natuurkrachten in volle glorie. Tegelijk laat hij zien hoe een van de drukste zeeën ter wereld en de natuur op gespannen voet staan. Van plankton tot reuzenhaaien, van zeehonden tot orka’s en van de Hollandse kust tot de Noorse fjorden. Een fascinerende, onontdekte onderwaterwereld en een rijkdom aan zeeleven worden in beeld gebracht.