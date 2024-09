Maak kans op kaarten voor André Kuipers’ sound & vision experience Beyond

Ziggo Dome wordt op 4 oktober 2024 omgetoverd tot de grootste bioscoop van Nederland. Bezoekers worden meegenomen op een betoverende reis naar de ruimte met Beyond: Ode to the Earth, het regiedebuut van André Kuipers.

Beyond: Ode to the Earth is een meeslepende sound & vision experience waarin beeld en muziek naadloos op elkaar aansluiten en zorgen voor een betoverende bioscoopervaring voor jong en oud. De wereldberoemde Griekse muzikant, componist, songwriter en producer Vangelis (bekend van onder meer befaamde filmmuziek voor Chariots of Fire, Blade Runner, 1492: Conquest of Paradise en Alexander) en goede vriend van André, werkte tot zijn overlijden met groot enthousiasme samen met Kuipers aan de film.