Maak kans op het boek Dag Rakkers! Vijftig jaar Ome Willem

Dit is het boek over vijftig jaar Ome Willem. Over Edwin Rutten. Over zijn leven. Over hoe hij nu terugkijkt op alle hoofdstukken uit dat leven, waar Ome Willem één groot hoofdstuk van uitmaakt. Dat nog niet afgelopen is, want Ome Willem en Edwin zijn één, en Edwin is springlevend op het moment dat dit is boek gemaakt, in 2024. Vrolijk op weg naar de negentig, of naar de honderd, wie zal het zeggen.