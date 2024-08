Maak kans op de biografie van Youp van 't Hek 'Je leven spelen'

Je leven spelen, door Frank Verhallen, schetst aan de hand van Youps carrière een portret van de jongen die er ooit van droomde uit te groeien tot een belangrijk cabaretier en die er, dankzij zijn energie en gedrevenheid, in slaagt om die droom binnen tien jaar te laten uitkomen. Van scharrelen in theatertjes tot zijn doorbraak naar het grote publiek in de Alles is anders show in 1984; van zijn eerste oudejaarsconference in 1989 – met de beruchte Buckler-tirade – tot een maandenlang uitverkocht Theater Carré tijdens zijn afscheidstournee. In alles wat Youp al die jaren schrijft, vertelt en zingt, put hij uit zijn persoonlijk leven, dat hij hartstochtelijk leeft als was het zijn ‘allerlaatste uur’.