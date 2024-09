Maak kans op dagkaarten voor BredaPhoto Festival

Van 13 september t/m 3 november vindt de elfde editie plaats van het sfeervolle BredaPhoto, de grootste fototentoonstelling in de Benelux. Op binnen- en buitenlocaties is werk te zien van (inter)nationale topfotografen en talenten. Zo staat in de Grote Kerk een solotentoonstelling van de Braziliaanse Rosângela Rennó; de Iraans-Nederlandse Tina Farifteh presenteert het multimediale project Tina in Sexbierum; en met zijn serie Dreamland brengt Mounir Raji een ode aan het Marokko van zijn dromen.