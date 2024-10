Maak kans op 5x2 tickets voor The Outrun

The Outrun is dé openhartige verfilming van de gelijknamige Britse bestseller, met een Oscarwaardige hoofdrol van Saoirse Ronan. Wanneer Rona (Ronan) de hectiek van London achter zich laat en terugkeert naar de adembenemende natuur van de Schotse Orkney-eilanden, vindt ze zichzelf beetje bij beetje terug. THE OUTRUN is de nieuwe film van Nora Fingscheidt, die samen met Amy Liptrot (schrijfster van de memoires De Uitweer) het scenario schreef. De film ging in wereldpremière op het Sundance Festival en werd geselecteerd voor het Filmfestival van Berlijn.