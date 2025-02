Kijktips voor het weekend: The Hardacres, Spent, De F*ckulteit en meer

© BBC Studios

Verder gaat op maandag een nieuwe spin-off van The Walking Dead van start bij Star Channel, terwijl op donderdag het Britse drama Toxic Town verschijnt bij Netflix.

De F*ckulteit (vrijdag 21/02 Videoland) Psychologische dramaserie waarin een advocaat (Julia Akkermans) haar relatie met haar oude mentor (Fedja van Huêt) nog eens goed moet evalueren, wanneer hij beschuldigd wordt van grensoverschrijdend gedrag. Bekijk de trailer.

Law & Order: Special Victims Unit S23 (vrijdag 21/02 Videoland) Misdaadserie over de detectives van een politie-eenheid in New York die zich richt op seksuele misdrijven. In de première proberen ze een politicus die zich schuldig maakt aan vrouwenhandel te pakken.

A Thousand Blows (vrijdag 21/02 Disney+) Historische misdaadserie van de bededenker van Peaky Blinders, over twee vrienden uit Jamaica die in de Londense onderwereld verzeild raken. Stephen Graham speelt een lokale misdaadbaas en fervent bokser. Bekijk de trailer.

Star Trek: Section 31 (vrijdag 21/02 SkyShowtime) Star Trek-film waarin Oscarwinnares Michelle Yeoh terugkeert als (alternatieve versie van) haar personage uit de serie Star Trek: Discovery, die als lid van Section 31 een gevaarlijke missie onderneemt. Bekijk de trailer.

Surface S02 (vrijdag 21/02 Apple TV+) Thrillerserie over een vrouw (Gugu Mbatha-Raw) die na een zelfmoordpoging haar leven opnieuw op de rails moet zien te krijgen. Ze kan zich weinig herinneren en probeert wat er in de aanloop is gebeurd goed op een rijtje te zetten.

Murdoch Mysteries S15 (vrijdag 21/02 BBC First) Misdaadserie die zich afspeelt in de 19e eeuw, over de Canadese rechercheur William Murdoch (Yannick Bisson) en zijn vrouw Julia (Hélène Joy). Aan de start van het seizoen reist Murdoch af naar Montreal. Lees hier meer.

The Brokenwood Mysteries S06 (zaterdag 22/02 BBC First) Misdaadserie uit Nieuw-Zeeland, waarin detective Mike Shepherd (Neill Rea) en collega-rechercheur Kristin Sims (Fern Sutherland) misdrijven onderzoeken in het pittoreske Brokenwood. Lees de recensie.

A Recipe For Murder (zondag 23/02 SkyShowtime) Vijfdelige documentaireserie waarin de moord op de Colombiaanse chirurg Edwin Arrieta onder de loep wordt genomen. Hij werd in Thailand om het leven gebracht door Daniel Sancho, een aspirant-kok en YouTube-ster.

The Hardacres (zondag 23/02 BBC First) Historische dramaserie over een arbeidersfamilie die het heel onverwacht schopt tot een leven vol luxe en rijkdom. In de wereld van de hogere klassen krijgen ze echter tevens te maken met zeer arrogante aristocraten. Bekijk de trailer.

Spent (zondag 23/02 BBC First) Komische dramaserie over een aan lager wal geraakt model (komiek Michelle de Swarte, die zelf ook ooit actief was in de modellenwereld) die vanuit de Verenigde Staten terugkeert naar Londen en zich moet zien te herpakken. Bekijk de trailer.

The Walking Dead: Dead City (maandag 24/02 Star Channel) Spin-off-serie van The Walking Dead waarin Maggie (Lauren Cohan) en Negan (Jeffrey Dean Morgan) samen afreizen naar Manhattan in New York, om de ontvoerde zoon van Maggie te bevrijden. Bekijk de trailer.

Full Swing S03 (dinsdag 25/02 Netflix) Documentaireserie waarvoor een uiteenlopende groep professionele golfers een seizoen lang gevolgd werd met de camera, zowel op als naast de golfbaan. De tv-reeks is afkomstig van de producenten van Formula 1: Drive to Survive.

My Life Is Murder S04 (dinsdag 25/02 BBC First) Misdaadserie over broodbakker en ex-agent Alexa Crowe (Lucy Lawless uit Xena: Warrior Princess), die het als privédetective niet kan laten om zich regelmatig te blijven bemoeien met verschillende politiezaken. Bekijk de trailer.

Miss Italia Mustn’t Die (woensdag 26/02 Netflix) Documentaire over de verkiezing tot Miss Italië. De organisatie probeert de jaarlijkse schoonheidswedstrijd in stand te houden, ondanks de steeds verder veranderende schoonheidsnormen en een aantal schandalen uit het verleden.

Sult (woensdag 26/02 Netflix) Romantische dramafilm uit Denemarken waarin auteur Mia een relatie krijgt met de alleenstaande vader Emil. Hun geluk word echter op de proef gesteld wanneer ze vruchtbaarheidsbehandelingen ondergaan om samen kinderen te kunnen krijgen.

Love Never Lies: Poland (woensdag 26/02 Netflix) Poolse televisiebewerking van de realityserie uit Spanje waarin zes koppels hun vertrouwen in elkaar op de proef stellen door middel van een leugendetectortest. Bedriegen kost geld, maar de waarheid wordt beloond.

Berlin ER (woensdag 26/02 Apple TV+) Dramaserie die zich afspeelt in een ziekenhuis in de Duitse hoofdstad Berlijn. Een jonge arts die vanwege privéomstandigheden uit München weg is gevlucht probeert er een nieuwe start te maken, maar dat blijkt niet zo gemakkelijk.

Toxic Town (donderdag 27/02 Netflix) Waargebeurde dramaserie over één van de grootste milieuschandalen uit de Britse geschiedenis. Een groep jonge moeders vermoedt dat er bij hen in de buurt giftig afval wordt gedumpt en confronteert de lokale overheid. Bekijk de trailer.

Mezarlik S02 (donderdag 27/02 Netflix) Turkse misdaadserie over een politie-eenheid met maar één doel: dodelijke geweldsdelicten tegen vrouwen onderzoeken. De unit onder leiding van Önem Özülkü (Birce Akalay) krijgt te maken met veel vooroordelen. Bekijk de trailer.

Dalah: Death and the Flowers (donderdag 27/02 Netflix) Misdaadserie uit Thailand, over een bloemiste die de dood van een klant, die net op het punt stond te trouwen, onderzoekt. Ze beschermt haar eigen geheimen, terwijl ze die van de high society probeert bloot te leggen.

Running Point (donderdag 27/02 Netflix) Komische serie van Mindy Kaling (Never Have I Ever), waarin Isla (Kate Hudson) plots de leiding krijgt over één van de meest winstgevende basketbalteams in de NBA, nadat haar broer aan de kant wordt geschoven. Bekijk de trailer.

Demon City (donderdag 27/02 Netflix) Japanse actiefilm over een ex-huurmoordenaar die valselijk wordt beschuldigd van de moord op zijn familie en voor dood wordt achtergelaten. Hij is vastbesloten om wraak te nemen op de ‘demonen’ die zijn stad hebben overgenomen.

The Wrong Track (donderdag 27/02 Netflix) Komische dramafilm uit Noorwegen, waarin de alleenstaande moeder Emilie veel chaos veroorzaakt en een nieuw dieptepunt bereikt. Ze zoekt hulp bij haar broer die een briljant voorstel heeft: meedoen aan de langlaufmarathon.

Sosyal Climbers (donderdag 27/02 Netflix) Romantische komediefilm uit de Filipijnen, over twee wannabe-socialites die werden opgelicht en nu kampen met een enorme schuld. Ze besluiten allerlei valse identiteiten te gebruiken om zo geld af te troggelen bij rijke mensen.

Aquaman and the Lost Kingdom (donderdag 27/02 Netflix) Stripverfilming uit 2023 met Jason Momoa als superheld Aquaman. Hij moet ditmaal noodgedwongen samenwerken met zijn vijandige halfbroer Orm (Patrick Wilson) om de schurk Black Manta tegen te houden.

Grace S04 (donderdag 27/02 NPO Plus) Britse misdaadserie met John Simm (Life on Mars) als de in Brighton werkzame rechercheur Roy Grace. Grace en zijn nieuwe geliefde Cleo (Zoë Tapper) verwachten inmiddels een kind. Vanaf 8 maart wekelijks op NPO 2. Lees hier meer.

Yellowjackets S03 (donderdag 27/02 SkyShowtime) Dramaserie over een groep tieners die in de jaren negentig na een vliegtuigcrash moeten zien te overleven in de Canadese wildernis. Daarnaast volgen we de overlevenden als volwassen mensen in het heden. Bekijk de trailer.

Mamen Mayo (donderdag 27/02 SkyShowtime) Komische serie uit Spanje met danseres en actrice Sílvia Abril als het titelpersonage. Mamen Mayo leidt een team van bemiddelaars die helpen geschillen binnen families die ruziën om een erfenis tot een goed einde te brengen.

House of David (donderdag 27/02 Amazon Prime Video) Bijbelse dramaserie waarin de machtige koning David ten onder gaat aan zijn eigen trots. De profeet Samuel wijst een jonge tiener aan als zijn opvolger, terwijl David een lastige reis van zelfontdekking onderneemt.