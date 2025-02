En de Oscar gaat niet naar… Emilia Pérez Column • Gisteren • leestijd 3 minuten • bewaren

Met dertien nominaties leek voor Emilia Pérez de Oscar voor Beste Film zo voor het grijpen te liggen. Toen dook een journalist in de Twittergeschiedenis van de hoofdrolspeelster.

Arme Netflix. Met de bekendmaking van de Oscarnominaties op 23 januari leken alle sterren eindelijk goed te staan. Met maar liefst dertien nominaties kwam hun musicaldrama Emilia Pérez, over een gedesillusioneerde advocate (Zoe Saldaña) die een Mexicaanse drugsbaas (Karla Sofía Gascón) helpt bij haar transitie van man naar vrouw, als koploper uit de bus, met nominaties voor onder andere Beste Film, Beste Regie, Beste Bewerkte Script, Beste Vrouwelijke Hoofdrolspeler (Gascón) en Beste Vrouwelijke Bijrol (Saldaña). Netflix was natuurlijk al wel eerder in de prijzen gevallen, bijvoorbeeld in de categorie Beste Regie (Alfonso Cuarón voor Roma en Jane Campion voor The Power of the Dog) en Beste Internationale Film (Roma en All Quiet on the Western Front), maar de grote prijs, Beste Film, bleef altijd net buiten bereik. Maar nu leek het lot de vod-aanbieder dan toch gunstig gezind.

Toegegeven, nog voordat de nominaties bekend werden gemaakt hadden critici al wel hun vraagtekens gezet bij een film die toch een redelijk achterwaarts beeld schetst van zowel Mexico als trans vrouwen. Het was een film gemaakt door een Fransman (Jacques Audiard, Un Prophète) in Frankrijk, met minimale Mexicaanse cast en crew. Het feit dat de regisseur in interviews had toegegeven dat hij zich niet echt had ingelezen – hij wist ‘genoeg’ voor wat hij wilde vertellen – en Spaans een taal van arme mensen en immigranten noemde, werd hem, begrijpelijkerwijs, ook niet echt in dank afgenomen.

Maar soortgelijke kritiek en controverse hadden de leden van de Academy er destijds ook niet van weerhouden om op films zoals Crash en Green Book te stemmen. Kenners voorspelden dat veel stemmers Emilia Pérez zouden aangrijpen om een statement te maken tegen het huidige xenofobe en transfobe Amerikaanse regime. Hoofdrolspeelster Karla Sofía Gascón, de eerste openlijke transgender vrouw die genomineerd is voor een Oscar voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol, was daarbij een mooie kers op de taart.

En toen kwamen Gascóns oude tweets naar boven. Nu rommelde het daarvoor ook al wel een beetje: zo suggereerde de actrice dat mensen rondom de productie van I’m Still Here, eveneens genomineerd voor Beste Film, Beste Internationale Film en Beste Vrouwelijke Hoofdrol (Fernanda Torres), haar in diskrediet probeerden te brengen. Later kwam ze erop terug. Haar woorden sloegen eigenlijk helemaal niet op Torres en co, zo verduidelijkte ze, maar meer op de algemeen giftige reacties die ze ontving als trans vrouw.

Dat als trans vrouw in de schijnwerpers staan automatisch gepaard gaat met hatelijke en kortzichtige reacties klinkt – jammer genoeg – maar al te aannemelijk. Maar zelf slachtoffer zijn van onverdraagzaamheid maakt je helaas niet immuun voor dezelfde kwaal. Een journaliste dook in Gascóns Twitter-geschiedenis en ontaardde een bunker vol radioactieve tweets, waarin vooral de moslimgemeenschap het moest ontgelden.

Daarna ging het van kwaad tot erger. Gascón maakte in eerste instantie haar welgemeende excuses, om vervolgens het narratief snel om te buigen naar hoe zij zelf toch eigenlijk het slachtoffer was. (Ze is geen racist! Haar woorden werden uit hun verband gerukt! Eén van haar beste vrienden is moslim!)

De kans dat Gascón de prijs voor Beste Vrouwelijke Hoofdrol gaat winnen was al klein, zeker gezien de hoge gun-factor voor Demi Moore en haar onverschrokken optreden in The Substance, maar dat Emilia Pérez nu alsnog als Beste Film (of überhaupt Beste Internationale Film) uit de bus komt, voelt zeer onwaarschijnlijk, zelfs al lijken zowel de regisseur als Netflix hun handen van de actrice te hebben afgetrokken (ook Saldaña heeft zich publiekelijk gedistantieerd van Gascóns berichten).

Het kwaad is immers al geschied.