Ellis S01E01: een gelaagde, intrigerende hoofdpersoon

© Channel 5

Sharon D. Clarke speelt een gedecideerde toprechercheur die moeilijke zaken oplost in het noordwesten van Engeland in uitstekend misdaaddrama.

Toprechercheur Ellis (Sharon D. Clarke uit Showtrial) heeft een eigen visie op het oplossen van moord- en vermissingszaken gecultiveerd. In gesprek met haar protegé, rechercheur Chet Harper (Andrew Gower), legt ze uit dat in de muziekstijl funk het geluid tussen de noten door net zo belangrijk is als de noten an sich. Kortom: het gaat niet alleen om de feiten, maar eveneens om het verhaal dat je aan de hand van de feiten smeedt. En bovenal: hoe je de gaten in het verhaal op juiste wijze, met verbeeldingskracht en intuïtie, invult. Dat klinkt misschien ingewikkeld, maar in Ellis wordt hiervan een keur aan voorbeelden getoond.

De eerste aflevering draait om een sportzwemmer die overleden wordt aangetroffen in een zinkende auto in een meer, terwijl zijn vriendin vermist is. Ellis weet dat tijd een belangrijke rol speelt, en zoekt zelfs ’s avonds naar mogelijke hints. Zo kijkt ze op YouTube naar instructies waarin wordt uitgelegd wat je moet doen als je je in een zinkende auto bevindt. Ze weet dat zo’n ogenschijnlijk onbelangrijke video haar kan helpen in haar deduceerproces.

© Company Pictures / All3Media International

Ellis is een agent die wordt ingehuurd door politiekorpsen die niet beschikken over speurders die belangwekkende zaken aankunnen. In de openingsscène zit ze met een bezoekerspas om haar nek in de wachtruimte van haar tijdelijke nieuwe werkkantoor. Even verderop zit een andere, witte, vrouw. Als Harper, die Ellis dan nog niet kent en op het bureau werkt, de ruimte betreedt, vraagt hij aan de witte vrouw of zij Ellis is. Ellis begint te gniffelen. Dit is ze wel gewend. Dat ze als zwarte vrouw nooit direct serieus genomen wordt. Dat ze zelfs als ze dit soort zaken oplost, als een soort vliegende keeper, veel collega’s alsnog met argusogen naar haar kijken.

© Company Pictures / All3Media International

Maar Ellis weet ook harten te winnen, waaronder dat van Harper, die de rest van de reeks haar secondant wordt. Het is makkelijk om te stellen dat deze rol Clarke op het lijf geschreven is. Zeker gezien haar rijke film- televisie- en theatercarrière. Maar het is wel zo. Hier komt een vrouw binnen die overwicht uitstraalt, die recht op haar doel afgaat. En tegelijkertijd geven scenaristen Paul Logue (Shetland, Vera, Death in Paradise, Midsomer Murders) en Sian Ejiwunmi-Le Berre (Murder Is Easy) Ellis ook wat imperfecte aspecten. Zo hapert haar relatie met haar dochter. In de eerste aflevering geven de makers en Clarke’s personage hier nog weinig van prijs.

Dat hoeft ook niet: Clarke’s intrigerende blik is genoeg om naar meer van Ellis te verlangen.