De eerste keer dat regisseur David Lynch Elvis Presley hoorde zingen was het ‘alsof hij werd geëlektrocuteerd’

'There’s only one director his name is David Lynch’, luidde de kop van een online artikel uit 2014 toen bekend was gemaakt dat Baz Luhrmann de beoogde regisseur was van een film over het leven van Elvis Presley. De schrijver van het artikel deed ook al een voorzetje als Lynch zijn tanden in een film over de king of rock-’n-roll zou hebben mogen zetten. Met een scène waarin de film ofwel ‘met een camera in de baarmoeder zou beginnen’, waar twee mannelijke foetussen zich opmaken voor twee heel verschillende levens (en er een niet levensvatbaar zou blijken) of met een openingsshot waarbij ‘een vadsige, bezweette man met reusachtige bakkenbaarden en pyjamabroek op zijn enkels met zijn neus in het hoogpolig tapijt ligt, niet langer ademend.’ Het was ook goed mogelijk geweest dat Lynch ergens in het verhaal, mogelijk in een droomsequentie, het in de buik overleden tweelingbroertje nog had opgevoerd of dat hij wanneer Elvis zou zingen, een vrouwenstem had gebruikt of van Colonel Tom Parker, Elvis impresario, de ultieme maffioos had gemaakt. Want Lynch zou er de man niet naar zijn geweest om het levensverhaal van The King van A-Z te vertellen, laat staan een chronologie van zijn muziek aan te houden.