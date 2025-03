Cheaters S02E01-02: gelukkig hebben we Zack nog

© BBC

De relatie van Josh en overbuurvrouw Fola is niet meer geheim. Maar kan hun affaire ook het daglicht verdragen?

Liefde gaat niet altijd over rozen. Zeker niet wanneer deze liefde is voortgekomen uit overspel. Zo ontdekt ook Josh (Joshua McGuire, Lovesick, Saltburn) aan het begin van seizoen twee. Want al is zijn geheime affaire met overbuurvrouw Fola (Susan Wokoma, Chewing Gum, Enola Holmes 1 & 2) nu niet meer geheim; toch neemt bij Josh de onzekerheid juist toe. Want wat als Fola hem straks zat wordt? Of een leukere buurman vindt? Zus Nina (Andrea Valls) waarschuwt hem geen domme dingen te doen. ‘Ik ga het proberen’, belooft Josh haar, vijf minuten voordat hij Fola vraagt bij hem in te trekken. Ze zijn immers al drie maanden samen. Zes, als je de drie maanden overspel meerekent.

Maar eigenlijk is niemand echt content met de nieuwe status quo. Dat geldt zeker voor Fola’s ex-man Zack (Jack Fox, Sanditon), die inmiddels is ingetrokken bij een echtpaar dat hij online vond. En ook Esther (Callie Cooke), de ex van Josh, is net iets te hysterisch gelukkig met haar kersverse vakantieliefde Lars.

© BBC

Net als in het eerste seizoen is de verhouding tussen Josh en Fola de minst interessante van het kwartet. In de eerste twee afleveringen van het tweede seizoen doet Josh in ieder geval heel erg zijn best om Fola af te stoten. Hoe meer ze aangeeft het rustig aan te willen doen, hoe opdringeriger hij wordt. Berichtjes als ‘ik wil je echt de ruimte geven, maar zou je me kunnen bellen wanneer je even tijd hebt?’, de dag nadat hij ongevraagd opduikt op het feestje van Fola’s zusje Tiwa (Olumide Olorunfemi), maken die mooie nieuwe baan in het buitenland er voor Fola misschien nog net iets aantrekkelijker op.

© BBC

Gelukkig hebben we Esther en Zack nog. Vooral Zack is een personage dat met de tijd steeds fascinerender wordt. Want hoe ga je verder, wanneer je ontdekt dat je eigenlijk alleen opgewonden raakt van mensen die voor je neus seks hebben?