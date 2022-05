Raad de connecties thuis mee en win een NFT!

In ‘The Connection’ proberen drie bekende Nederlanders – én de kijkers thuis – in vier rondes zoveel mogelijk goede antwoorden bij elkaar te spelen. Alle juiste antwoorden van elke ronde staan in verband met elkaar én leiden naar één allesomvattend antwoord.

Speel vanuit huis mee met The Connection en win een NFT! Welke connecties je moet raden en wat de prijs precies is, lees je hieronder!

Hoe speel je mee?

Voor de meespeeltool ga je naar theconnection.bnnvara.nl. Vul je gegevens in en speel, wanneer The Connection live op televisie is, mee met het programma.

In de eerste ronde speel je alleen de sub connectie van de 4 vragen per ronde mee. In totaal zijn dit 3 rondes. In de tweede ronde zijn er drie verhalen waarbij je een connectie moet raden. Deze drie verhalen hebben ieder ook een connectie, die je ook weer moet raden. In de derde ronde raad je de connectie tussen alle antwoorden die gegeven zijn.

In de finale raad je de hoofdconnectie. Deze kan je vanaf ronde 1 al proberen te raden en hoe sneller je deze weet, hoe meer punten je verdient.

De winnaar wint een NFT

De winnaar van de meespeeltool wordt gekozen uit de top 50 winnaars. De winnaar wint een uniek digitaal kunstwerk met bijpassende ‘non-fungible token’ (NFT) van kunstenaar Rens Rodolf.