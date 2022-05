Privacyverklaring enquête kinderopvangtoeslagenschandaal

Privacy verklaring enquête kinderopvangtoeslagenschandaal

BNNVARA vindt privacybescherming van groot belang. Persoonsgegevens worden daarom zorgvuldig behandeld en beveiligd. BNNVARA houdt zich daarbij aan de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Contactgegevens

Deze enquête wordt aangeboden door Omroepvereniging BNNVARA, Wim T. Schippersplein 3, 1217 WD Hilversum, KvK 58742638 (hierna te noemen ‘BNNVARA’).

Heb je vragen over de verwerking van persoonsgegevens in deze enquête? Dan kun je contact opnemen met de BOOS redactie via boosloket@bnnvara.nl.

Reikwijdte van dit statement

In dit statement informeren we je specifiek over deze enquête. Deze verklaring is aanvullend op ons algemene Privacy en Cookie Statement. Waar deze verklaring afwijkt van het algemene Privacy en Cookie Statement heeft deze verklaring voorrang.

Grondslag en rol

BNNVARA is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking in deze enquête. We verwerken gegevens in het kader van onderzoek voor-, en totstandkoming van één of meerdere journalistieke publicaties (artikel(en) en aflevering(en)) van BOOS op YouTube en NPO3.nl. De grondslag voor onze gegevensverwerking is het gerechtvaardigd belang van BNNVARA om journalistiek media aanbod te maken (als onderdeel van de vrijheid van meningsuiting).

Waarom ben jij uitgenodigd voor deze enquête?

We hebben je uitgenodigd voor deze enquête omdat je je bij ons hebt gemeld over dit onderwerp naar aanleiding van een oproep over het kinderopvangtoeslagenschandaal, of omdat een respondent jou op het bestaan van deze enquête heeft gewezen. De link die je krijgt om deze enquête in te vullen is persoonlijk. Je kan de enquête ook maar één keer volledig invullen.

Deel de link ook niet met andere mensen maar laat andere geïnteresseerden zich bij ons melden via het bovenstaande mailadres zodat ze een eigen uitnodiging krijgen.

Welke gegevens verwerken we?

We vragen naar je ervaringen als gedupeerde van het kinderopvangtoeslagenschandaal. Daarvoor willen we weten wie je bent, wat je persoonlijke situatie is en wat je ervaringen met de belastingdienst zijn.

Omdat we op de juiste manier aandacht willen schenken aan het schandaal vragen we ook om specifieke informatie over de behandeling van je aanvraag.

We vragen ook om bewijsmateriaal mee te sturen als voorbeeld zodat we informatie kunnen controleren, combineren en vergelijken.

In het kinderopvangtoeslagenschandaal is er sprake van verdenking van fraude, discriminatie en te strenge terugvorderingen. Daarnaast gaat het schandaal ook over juridische procedures, uithuisplaatsing, schulden en psychische klachten. Vanwege de aard, omvang en impact stellen we hier straks een aantal vragen over.

Door de aard van dit onderwerp wordt er soms gevraagd naar persoonlijke informatie. De informatie die je met ons deelt kan ook iets zeggen over mensen in je directe persoonlijke leefomgeving. De stukken die je deelt kunnen daarnaast ook informatie bevatten van mensen die werkzaam zijn bij de belastingdienst. We zullen met die informatie journalistiek zorgvuldig omgaan. Voor persoonlijke informatie die je niet wilt delen of die je niet nodig vindt om te delen (zoals een BSN nummer, medische gegevens of financiële gegevens, namen van anderen) vragen we je om deze weg te lakken in de stukken die je opstuurt.

Applicatie en cookies

Voor het uitvoeren van deze enquête maken we gebruik van een applicatie die wordt aangeboden door onze opdrachtnemer: Enalyzer. Enalyzer is gevestigd in Kopenhagen en maakt gebruik van datacenters in Nederland en Ierland. BNNVARA heeft met Enalyzer een verwerkingsovereenkomst gesloten waarin o.a. staat dat ze de gegevens niet voor andere doeleinden mogen gebruiken. Enalyzer is voorzien van passende beveiligingsmaatregelen op het gebied van o.a. platform security en product security. Meer informatie staat op https://www.enalyzer.com/nl/information/#!(M)section=security-section. Zodra je op de uitnodiging voor de enquête klikt, kom je op een pagina van Enalyzer waar de enquête kan worden ingevuld. Enalyzer gebruikt op deze pagina geen tracking cookies.

Beveiliging

BNNVARA houdt zich bij de verwerking van de antwoorden en de daarin opgeslagen persoonsgegevens aan een beveiligingsniveau dat gezien de huidige stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van deze gegevens te voorkomen. Wij (en onze leverancier die in onze opdracht handelt) gaan vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. BNNVARA verstrekt je persoonsgegevens niet aan derden tenzij hier nadrukkelijk omschreven. Binnen BNNVARA is gewaarborgd dat alleen de mensen die betrokken zijn bij het uitvoeren van de enquête-, en het maken van het programma, de antwoorden incl. jouw persoonsgegevens in kunnen zien.

Doeleinden

BNNVARA verzamelt en verwerkt je persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

Informatieverzameling voor onderzoek naar het kinderopvangtoeslagenschandaal. Valideren van informatie. Het benaderen van bronnen voor vervolgonderzoek. Toepassen van wederhoor. Het maken van een artikel/artikelen en/of een aflevering/afleveringen.

Zitten mijn gegevens in een artikel of uitzending?

We verwerken jouw persoonsgegevens alleen zichtbaar in een artikel/ artikelen of een aflevering / afleveringen als daarvoor aanvullend toestemming is verkregen. Bij het toepassen van wederhoor worden je persoonsgegevens ook niet gebruikt, tenzij je daar toestemming voor geeft.

Bewaartermijnen en locatie

BNNVARA bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doelen die hierboven zijn genoemd.

Rechten van betrokken en toezicht.

Het AVG recht op inzage, correctie en verwijdering van persoonsgegevens kan niet worden ingeroepen tegen het gebruik van persoonsgegevens voor journalistieke doeleinden. Als jouw belangen naar je mening opwegen tegen het verdere gebruik van je gegevens voor deze enquête, of als je andere bezwaren of klachten hebt, dan kun je contact opnemen met boosloket@bnnvara.nl.

Wil je meer weten over ons algemene privacy beleid of de regelgeving die van toepassing is op verwerking van persoonsgegevens? Kijk dan naar ons https://www.bnnvara.nl/privacy-en-cookie-statement. Op de website van de AP www.autoriteitpersoonsgegevens.nl staat ook meer informatie over de AVG, de AP en over privacy.

BNNVARA behoudt zich het recht voor deze verklaring aan te passen.