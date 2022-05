Geweld, rouw en angst bepaalden het jaar 2015 voor Parijs. De aanslagen in januari en november stelden het incasseringsvermogen van de stad zwaar op de proef. Meer dan een miljoen mensen gingen de straat op, het beroemde Place de la République veranderde in een openbare rouwplaats. Deze film volgt een aantal Parijzenaren, onder wie oud-burgemeester Bertrand Delanoë, in de loop van dat bewogen jaar.