POP22: de eerste beelden

In ‘POP22’, gepresenteerd door Matthijs van Nieuwkerk en Ilse DeLange, krijgen Nederlandse artiesten letterlijk en figuurlijk een podium. De populairste bands en artiesten van het moment, beginnende muzikanten en nog onontdekte talenten: in dit muziekprogramma is plek voor iedereen. Pop, rock, soul, hiphop, dance en het levenslied komen samen op vier verschillende podia waarop vier bands of artiesten optreden. Hoe gaat het met hen nu ze weer kunnen optreden? Wat is hun eerste of nieuwste single en welke plaat zouden de artiesten meenemen naar een onbewoond eiland? Ilse en Matthijs praten met ze, leggen dwarsverbanden, en zorgen bovenal voor avontuur.