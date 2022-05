Win kaarten voor de documentaire: Een oorlog die nooit overging | Ed van Thijn

Op woensdag 4 mei wordt de documentaire Ed van Thijn | Een oorlog die nooit overging om 18.55 uitgezonden op NPO 2 bij BNNVARA. Later die avond is ook een extra vertoning in Filmtheater Kriterion om 21.00 met aansluitend een Q&A van de makers. We geven 3x2 kaarten weg voor deze vertoning.

Een documentaire over een 8 jarige Joodse jongen die tijdens de Tweede Wereldoorlog uit Amsterdam moet vluchten na een razzia en later de langstzittende burgemeester van Amsterdam zal worden. Hij besluit als kind, na een elektroshock therapie behandeling van een kinderpsychiater, om te zwijgen over zijn oorlogservaringen. Dat heeft hij 50 jaar lang volgehouden. In deze documentaire het verhaal van Ed van Thijn zelf maar ook van de relaties om hem heen voor wie dit zwijgen impact heeft gehad. Een documentaire die zichtbaar maakt hoe lang een oorlog nadreunt. En waar mensen ongewild bij betrokken raken. Eigenlijk is in elke relatie de oorlog aanwezig. Zijn twee dochters en zijn weduwe komen aan het woord. Maar ook zijn 21 jarige kleindochter die het zwijgen wil doorbreken. Vrienden en collega’s vertellen over hun bijzondere band met deze man en hoe zij de oorlog in hem aantroffen. Ed van Thijn zegt in zijn interview dat het jongetje wat onder moest duiken nooit meer is weggaan. In deze documentaire ook het allerlaatste interview wat hij gaf in 2020. Waarin hij ook verwijst naar de actualiteit en hoe wij met vluchtelingen omgaan. Ed van Thijn overleed op 19 december 2021 op 87 jarige leeftijd.