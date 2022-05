Woensdagavond bij Khalid & Sophie:

Oud-werknemers slepen chemieconcern DuPont voor de rechter. Tientallen vrouwen zijn jarenlang blootgesteld aan giftige stoffen die miskramen veroorzaakt zouden hebben. We gaan in gesprek met advocaat Daphne van Doorn en oud-werknemers.

Het is weer tijd voor 'De Week van Wouter'. Wouter Bouwman plaatst iedere week een gebeurtenis in historisch perspectief. Vanavond over de mogelijke ontknoping van de voetbalcompetitie.