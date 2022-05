De werkomstandigheden als bagage-afhandelaar op Schiphol.

Tientallen vluchten werden geannuleerd. Het was zo druk dat Schiphol reizigers opriep om niet meer te komen. Stakers waren boos over de slechte arbeidsomstandigheden en de enorme werkdruk. Een bagage-afhandelaar moet soms 1200 koffers tillen op een werkdag tegen een loon van 11,50 per uur.

Volkskrant-journalist Jeroen van Bergeijk ging een maand undercover als bagage-afhandelaar op Schiphol, dus hij snapt de 150 medewerkers van KLM die vorig weekend bij topdrukte hun werk neerlegden. Schiphol kampt nog steeds met de gevolgen van die staking.

In de zomer fietste van Bergeijk naar Venetië en nam hij op de vlucht terug zijn fiets als bagage mee. Zijn fiets kwam er “een beetje gemangeld uit”. Na in zijn omgeving rondgevraagd te hebben, kwam hij er al snel achter dat bagage heel vaak beschadigd bij de passagier terugkomt.

Van Bergeijk sprak met Joost van Doesburg van de Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV), die het vak bagage-afhandelaar de zwaarste baan van Nederland noemt. Dit was aanleiding voor van Bergeijk om onderzoek te doen naar wat er gebeurt in de vliegtuigen en in de bagagekelders van Schiphol. Jeroen van Bergeijk werd medewerker platform bij Aviapartner.