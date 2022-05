Rechtszaak: miskramen bij oud-werknemers van DuPont

EenVandaag deed in 2015 een onderzoek naar veelvoorkomende zwangerschaps- en vruchtbaarheidsproblemen bij oud-werknemers van de fabriek. Van vijfendertig mensen die ze spraken, hadden drieëndertig mensen klachten. EenVandaag schakelde De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) in om de zaak verder te onderzoeken.

Oud-werknemers van chemieconcern DuPont in Dordrecht slepen het bedrijf voor de rechter. Ze zijn jarenlang blootgesteld aan giftige stoffen die bij tientallen vrouwen miskramen, doodgeboren baby’s en ziektes veroorzaakt zouden hebben. De giftige stof waarmee ze in aanraking kwamen is Dimethylacetamide (DMAC), gebruikt als oplosmiddel onmisbaar voor het maken van lycra-garen.

Romy Hardon en Gemma Marijnissen werkten jaren voor DuPont en waren niet op de hoogte van de veiligheidsrisico’s. Ze mochten met hun eigen schoenen en kleding hun werkzaamheden uitvoeren, dus zonder bescherming. Romy vertelt dat ze op een gegeven moment verplicht werden gesteld veiligheidsschoenen te dragen, maar daar waren ze destijds niet blij mee. Doordat wél werd gecontroleerd op directie veiligheidsrisico’s, heerste een gevoel van veiligheid.

“Als ik de trap opliep en ik had geen hand aan de leuning werd ik teruggestuurd als een klein kind. Dan moest ik het opnieuw doen met mijn hand aan de leuning.” Romy Hardon, oud-werknemer bij Dupont

Uit een interne handleiding van DuPont die bestaat sinds de jaren 80, blijkt dat ze waarschuwen voor de gevaren van DMAC: dat het gevaarlijk is voor embryo’s, dat je handschoenen moet dragen en dat je huid en ogen niet in contact mogen komen met de stof. Romy: “Als ze mij dat hadden laten lezen toen ik mijn eerste keuring had, had ik gezegd: ‘Bedankt voor deze eer. Ik ga hier niet werken’”. Romy Hardon bracht in 1985 een doodgeboren kind ter wereld. Ze vertelt over haar doodgeboren kind Wesley en de aanslag op haar lichaam in de periode daarna.

Jane de la Fosse werkte ook elf jaar bij DuPont. Zij en Victor de la Fosse hadden een sterke kinderwens. Jane had al een zoon toen ze met Victor trouwde, daarom was er geen vermoeden dat ze niet op de natuurlijke weg een kind konden krijgen. In tien jaar hebben zij twee miskramen gehad.

“Het heeft veel pijn en moeite gekost, met name de twee miskramen. Maar we hebben ook helaas een kindje gekregen met een afwijking in lichamelijke zin.” Victor de la Fosse, man van oud-werknemer DuPont

Ook Gemma Marijnissen werkte voor het bedrijf. Ze had zeven zwangerschappen waarvan ze twee kinderen levend ter wereld bracht.

Na uitvoerig onderzoek naar een causaal verband kwam geen erkenning van aansprakelijkheid. Advocaten Daphne van Doorn en Wout van Veen vertegenwoordigen veertien vrouwen en een man en stapten naar de rechtbank.

Het bedrijf DuPont erkent dat de stof giftig is, toch is dit niet genoeg voor aansprakelijkheid omdat de mate van de blootstelling ter discussie wordt gesteld.

Je kunt DMAC inademen en er is huidcontact. Huidcontact was niet toegestaan, maar volgens DuPont is de hoeveelheid die ingeademd werd onder de grenswaarde gebleven. Het huidcontact mocht, omdat er genoeg was verdampt om het niet schadelijk te laten zijn voor de huid. Nu staat ter discussie hoe hoog de blootstelling is geweest en of het wel of niet aangeraakt mocht worden.

Romy Hardon vertelt dat dit problematisch is omdat door de wijze waarop de meting plaatsvindt. Romy: “Als je op twee meter hoogte een meetapparaat hangt wat de DMAC moet meten en je staat te werken op 1.20 meter dat geeft geen reëel beeld geeft.”

Romy Hardon vertelt dat er vooral behoefte is naar erkenning, ze wil dat er wereldwijd wordt gestopt deze stof de gebruiken.

Onze redactie heeft met DuPont gebeld, zij wilden niet bij ons aanschuiven maar geven aan dat het een bijzonder complexe zaak is en mee te leven met de vermeende slachtoffers. Zij wachten de uitspraak van de rechter af.

