Maandagavond bij Khalid & Sophie

De partijtop van de D66 hield conclusies over seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen de partij onder de pet. Partijleden eisen vandaag in een open brief opheldering. De brief is al ruim 300 keer ondertekend. We bespreken dit met politiek watcher Julia Wouters en D66-raadslid Anouschka Biekman (Schiedam).