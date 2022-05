Het wassenbeeldenmuseum van Annefleur

Dit seizoen schuift programmamaker en journalist Annefleur Schipper elke vrijdag aan als huisconservator van ons eigen wassenbeeldenmuseum, waarin zij een opvallend of bijzonder persoon uit de media, film of cultuurwereld op een voetstuk plaatst.

Waarom een wassenbeeldenmuseum?



De laatste tijd komt steeds vaker in het nieuws dat een wassenbeeld uit een museum wordt gehaald. Zo werd Vladimir Poetin uit het Parijse wassenbeeldenmuseum verwijderd en werden begin dit jaar in Nederland de beelden van Marco Borsato en Lil Kleine uit Madame Tussauds verwijderd. Terwijl andere dubieuze wassenbeelden wel mogen blijven staan. Zodoende dienen wassenbeeldenmusea als een soort moreel kompas van de samenleving, met een heldere kijk op wie we wel nog mogen vereren en wie niet. Reden genoeg voor Annefleur om een eigen collectie te starten, met nieuwe rolmodellen die het verdienen om gevierd te worden!