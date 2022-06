Donderdagavond bij Khalid & Sophie

De AIVD heeft omstreden hacksoftware gebruikt om Ridouan Taghi op te sporen. Onderzoeksjournalist Huib Modderkolk ontdekte het en vertelt wat hij te weten is gekomen.

In 2016 werd Rosleny Magdalena op klaarlichte dag vermoord. Na 6 jaar is de zaak nog niet gesloten. Royce de Vries helpt de familie van Rosleny om de zaak in de aandacht houden.