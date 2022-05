Donderdagavond bij Khalid & Sophie

En Peter Kee was de hele dag in Den Haag en geeft een update over Hugo de Jonge.

Er worden in Nederland jaarlijks 19.000 kinderen uit huis geplaatst. Journalist Jojanneke van den Berge maakte hier de serie ‘Jojanneke en de jeugdzorgtapes’ over. Vanavond schuift ze aan, samen met kinderen uit de docu: Nando en Rosanna.

En Jaimie Vaes is vanavond samen met haar advocaat Kim Beumer te gast in de uitzending. Zij doet exclusief haar verhaal over de mishandeling door haar ex-partner Lil’ Kleine, en deelt wat het betekent om in een giftige relatie te zitten.