Donderagavond bij Khalid & Sophie

De Tweede Kamer maakt zich zorgen over extreemrechtse complottheorieën in uitzendingen van Ongehoord Nederland. Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Lisa Westerveld (Groenlinks) hebben de staatssecretaris gevraagd in te grijpen.

Op 10 mei kwam de omvolkingstheorie aan bod in een uitzending van Ongehoord Nederland. Filip Dewinter heeft hier een boek over geschreven en tijdens de uitzending sprak hij over de complottheorie. De Tweede Kamer maakt zich zorgen over het uitzenden van extreemrechtse uitspraken en ging in debat. Aan tafel zitten Kamerleden Sjoerd Sjoerdsma (D66) en Lisa Westerveld (Groenlinks).