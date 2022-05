Dinsdagavond bij Khalid & Sophie:

Elon Musk koopt Twitter. Samen met Musk-fan Byron Soulopoulos, journalist Hella Hueck, oud-Kamerlid Kees Verhoeven en tech-journalist Floris Poort bekijken we wat dit betekent.

Ook Olga Zuiderhoek neemt plaats aan tafel. Ze gaat het theater in met een voorstelling over de muziek in haar leven.