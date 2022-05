Dinsdagavond bij Khalid & Sophie:

Jaimie Vaes vertelde vorige week hier aan tafel voor het eerst over haar gewelddadige relatie met rapper Lil Kleine. Dit maakte veel los en we kregen veel reacties. Aan tafel spreken we twee vrouwen en een man die ook thuis zijn mishandeld.

Heb je zelf hulp of advies nodig? Bel dan Veilig Thuis op 0800-2000. Dat kan anoniem en 24 uur per dag, 7 dagen in de week. Of meld je bij de apotheek met het codewoord: Masker 19.