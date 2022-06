De Week van Wouter Dit seizoen plaatst radiomaker Wouter Bouwman elke woensdag een gebeurtenis in historisch perspectief voor ons. Dat doet hij in ‘De Week van Wouter’.

In de eerste week van ons nieuwe seizoen werden de laatste coronamaatregelen afgeschaft. Wij hebben de afgelopen twee jaar corona (en alle bijkomende maatregelen) als uniek ervaren, maar Wouter vroeg zich af: “Hoe bijzonder was deze periode in het licht van de eeuwigheid?” Dat zocht hij voor ons uit.

Voetballer Mohamed Salah miste een penalty, doordat er iemand met een laserpen in zijn ogen scheen. Hierdoor liep Egypte, het land waarvoor Salah voetbalt, het WK-voetbal mis. En dat allemaal door een laserpen-rage. Wouter vroeg zich af of dit de meest curieuze rage ooit is.

In week drie wilde Wouter nog even terugkomen op het treindebacle dat zich die zondag had afgespeeld. Er reden geen treinen door een computerstoring bij de NS. Wouter stelde zich de vraag: “Zijn wij goed voorbereid op naderend onheil?” Hij zocht het uit.

Uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat er per jaar tachtig verkeersdoden bespaard zouden blijven, als alle fietsers een helm zouden dragen. Toch draagt bijna niemand een fietshelm in Nederland. Wat staat ons dan nu te doen? Wouter kwam tot de conclusie dat dat eigenlijk vrij simpel is: “Hou je aan de regels, poets je tanden, draag een helm, niet drinken en rijden, ga vroeg naar bed, spring nooit van een rijdende tram, let op de verkeersregels, luister naar je gasten, blijf urgent, kijk uit op het zebrapad, want anders ga je gewoon hartstikke dood.”

Hoewel wij in Nederland allemaal carnaval kennen, vinden we de Braziliaanse versie ervan maar een beetje apart. Het gaat er volgens Wouter altijd keihard aan toe in Rio de Janeiro. Sinds 1985 vieren we het Braziliaanse carnaval ook in Nederland, maar dan onder de naam ‘Zomercarnaval’. Wouter laat zien hoe wij even tijd nodig hebben gehad om hieraan te wennen.

Wouter maakte de vergelijking tussen zijn favoriete trainer Leo Beenakker en Arne van Slot. Beenakker heeft en aantal iconische uitspraken gedaan in zijn leven waar van Slot zeker nog van kan leren. Wouters’ advies aan van Slot: “Blijf alsjeblieft nog een klein beetje op Beenakker lijken.”

Onmisbare beroepen zoals vuilnismannen, glazenwassers, koffiegooiers en vrachtwagenchauffeurs zijn volgens Wouter ongewaardeerd. Wouter Bouwman neemt daarom verschillende fragmenten van deze werknemers door.

