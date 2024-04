Veel kinderen op Urk, weinig in Maastricht 24-11-2015 • leestijd 1 minuten • bewaren

Relatief de meeste kinderen wonen op Urk, in Renswoude, Staphorst en Lansingerland. ‘Kindluw’ is het in het midden en zuiden van Limburg, zoals in Maastricht, Vaals en Beek. Het afgelopen decennium is het aantal kinderen onder de twaalf jaar afgenomen in Nederland.

CBS

Dat blijkt uit maandag gepubliceerde cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Begin 2005 telde Nederland nog bijna 2,4 miljoen kinderen, dit jaar waren dat er iets meer dan 2,2 miljoen. Van de Nederlandse bevolking is 13 procent jonger dan twaalf jaar.

De regionale verschillen zijn erg groot. Van alle inwoners op Urk is bijvoorbeeld een kwart twaalf jaar of jonger, in Maastricht is dat nog geen 10 procent.

Tussen 2005 en 2010 daalde het aantal kinderen in de basisschoolleeftijd nog nauwelijks. Het aantal baby’s en peuters nam in die periode wel af en dat is nu terug te zien in het afgenomen aantal kinderen op basisscholen.

ANP