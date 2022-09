Uitgaven gemeenten en provincies online 02-10-2015 • leestijd 1 minuten • bewaren

De uitgaven van alle gemeenten, provincies en andere overheden zijn vanaf vrijdag online te zien. Het gaat onder meer om financiële rapportages en periodieke begrotingen en uitgaven. De gegevens vanaf 2010 zijn te zien via de website Openspending.nl.

Openbaar

De stichting Open State Foundation heeft zich de afgelopen jaren ingezet om de cijfers openbaar te maken. ,,Open data over publieke financiën bieden volksvertegenwoordigers, journalisten en inwoners meer mogelijkheden om te controleren waar overheden hun belastinggeld aan uitgeven'', zegt directeur Arjan El Fassed, voormalig Tweede Kamerlid voor GroenLinks.

Overleg

De gemeenten sturen hun gegevens periodiek naar het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Na overleg met de gemeenten en het ministerie van Binnenlandse Zaken is besloten de gegevens openbaar te maken. ,,Het kostte wel even tijd om gemeenten te overtuigen omdat ze bang waren voor vergelijkingen over de uitgaven. Maar uiteindelijk is iedereen akkoord gegaan'', aldus El Fassed.

ANP